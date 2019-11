easyJet commande des Airbus A320neo

Article publié le 21 novembre 2019 par David Dagouret

La compagnie orange a annoncé la commande de 12 Airbus A320neo.

La compagnie low-cost, easyJet, a annoncé la commande de 12 nouveaux Airbus A320neo. Avec cette commande, easyJet a commandé un total de 159 Airbus A320neo et 480 pour l'ensemble d'appareils de la famille A320. easyJet exploite actuellement une flotte de 333 appareils de la famille A320 (39 A320neo et 294 A320ceo) et dessert plus de 155 aéroports européens dans plus de 30 pays.

