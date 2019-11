Finnair et Air Serbia signent un nouvel accord de codeshare

Article publié le 1 novembre 2019 par David Dagouret

Ce partage de codes est effectif depuis le 27 octobre dernier.

Finnair, la compagnie aérienne nationale finlandaise et Air Serbia, la compagnie nationale de la République de Serbie, ont annoncé avoir conclu un accord de partage de codes.

Depuis le 27 octobre, Air Serbia appose son code "JU" sur les vols exploités par Finnair entre Helsinki et Vienne, Prague, Berlin, Copenhague, Stockholm, Göteborg, Oslo, Riga, Tartu, Vilnius et Tallinn. La compagnie aérienne serbe ajoute également son code sur un grand nombre de vols domestiques Finnair notamment entre Helsinki et Turku, Tampere, Joensuu, Jyvaskyla, Kuopio, Kajaani, Kokkola, Pietarsaari, Vaasa, Kemi Tornio, Oulu, Ivalo, Kuusamo ou encore Rovaniemi.

De son côté, Finnair appose son code "AY" sur les vols Air Serbia au départ de Belgrade vers Helsinki, Vienne, Prague, Berlin, Tirana, Bucarest, Sofia, Skopje, Podgorica, Sarajevo, Tivat, Larnaca et Thessalonique.

Philip Lewin, Head of Partnerships & Alliances chez Finnair, a déclaré : "ce nouvel accord de partage de codes est un excellent moyen pour Finnair d'étendre son réseau et de poursuivre son développement en Europe. Nous sommes impatients de travailler avec Air Serbia et de proposer plus de possibilités et de flexibilité dans leurs déplacements à nos passagers."

Jiri Marek, General Manager for Commercial & Strategy chez Air Serbia, a déclaré : "nous sommes ravis d'avoir conclu un accord de codeshare avec Finnair afin d’offrir plus de choix à nos passagers dans l’organisation de leurs voyages. Nous sommes convaincus de l’importance stratégique de ce partenariat qui a vocation à améliorer les relations économiques de nos pays. C’est donc avec plaisir que nous souhaitons la bienvenue aux passagers de Finnair sur nos vols vers Belgrade et toutes les destinations proposées par Air Serbia."





