Gulfstream Aerospace Corp lance le G700

Article publié le 8 novembre 2019 par David Dagouret

Ce nouvel appareil a été présenté au salon de l'aviation d'affaires NBAA à Las Vegas aux États-Unis.

Gulfstream Aerospace, filiale de General Dynamics, a présenté le 21 octobre 2019 son nouvel avion d'affaires, le Gulfstream G700. Cet appareil qui se veut plus spacieux et plus performant a été dévoilé lors du salon de l'aviation d'affaires NBAA à Las Vegas. Le président de Gulfstream, Mark Burns a présenté lors de ce salon, une maquette grandeur nature du G700 déclarant : "le G700 tire les meilleur éléments de nos produits et les associe à des avancées de pointe pour créer un nouvel avion avec une technologie de pointe qui redéfinit la sécurité, le confort et la vitesse."

L’avion disposera d'une cabine plus haute, plus large et plus longue que les autres appareils du secteur. Le Gulfstream G700 pourra parcourir une distance de 7 500 milles marins soit 13 890 kilomètres à une vitesse de croisière de Mach 0,85.

Le G700 proposera une cabine avec cinq espaces de vie avec un salon pour les passagers ou un compartiment pour l’équipage ; une salle à manger ou une salle de conférence de six places ; et une suite parentale avec douche.

Cet avion d'affaires sera propulsé par des moteurs Rolls-Royce Pearl 700 dont les nacelles seront fournies par Safran Nacelles.

La flotte d'avions d'essais en vol du G700 sera composée de cinq avions et un autre avion d'essais de série entièrement équipé. La fabrication de tous les avions d’essai a déjà démarré.

Gulfstream devrait effectuer les premières livraisons de son G700 dès 2022.

Liens commerciaux

Sur le même sujet