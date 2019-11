Helvetic Airways reçoit son premier Embraer E190-E2 (photos)

Article publié le 1 novembre 2019 par David Dagouret

La compagnie suisse a pris livraison de son nouvel appareil lors d'une cérémonie à Zurich.

Une cérémonie s'est tenue à Zurich en Suisse pour l'arrivée du premier Embraer E190-E2 au sein de la flotte de la compagnie Helvetic Airways. La compagnie suisse a donc reçu officiellement le premier E190-E2 d'une commande ferme de 12 avions de ce modèle. Helvetic Airways a également signé une option sur 12 appareils E190-E2 supplémentaires. Au prix catalogue, la commande s'élève à environ 1,5 milliard de dollars.

Cet avion E190-E2 marque le début du programme de renouvellement de la flotte de la compagnie qui exploite actuellement des E190-E1 plus gourmands en carburant. La cabine des E190-E2 de la compagnie helvétique est configurée en une seule classe pouvant accueillir un total de 110 passagers.

Le premier E190-E2 aux couleurs d'Helvetic Airways, immatriculé HB-AZA, est arrivé en Suisse, hier soir, après plus de 9 900 km de voyage en s'arrêtant à Recife (Brésil) et Grande Canarie (Espagne). Le premier vol commercial quant à lui, a déjà eu lieu ce matin, car l'appareil a été déployé dès 07h40 sur le vol LX850 entre Zurich et Brême (Allemagne), vol opéré pour le compte de la compagnie Swiss.

Liens commerciaux

Sur le même sujet