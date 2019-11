Indigo devient membre de IATA

Article publié le 15 novembre 2019 par David Dagouret

Cette adhésion aidera IndiGo à s'aligner sur les pratiques mondiales développées par IATA et renforcera les partenariats de la compagnie aérienne.

Dans la continuité de son développement international, IndiGo, compagnie aérienne indienne, est devenue membre de IATA. Cette annonce fait suite à la récente expansion de la compagnie aérienne au Vietnam, au Myanmar, en Chine et en Arabie saoudite. IndiGo est actuellement une compagnie aérienne enregistrée par IOSA et membre de IATA Clearing House. IATA est l'association Internationale du transport aérien, représentant plus de 290 compagnies aériennes. Cette adhésion aidera IndiGo à s'aligner sur les pratiques mondiales développées par IATA et renforcera encore le portefeuille de partenariats de la compagnie aérienne.

M. Ronojoy Dutta, Président Directeur Général d'IndiGo, a déclaré : "nous sommes heureux de faire partie de IATA, la plus importante association commerciale aéronautique au monde. Ce partenariat nous aidera non seulement à partager les meilleures pratiques, mais également à bâtir notre ambition de devenir le meilleur système de transport aérien au monde. Nous sommes convaincus que cette étape nous rapproche de notre mission d'améliorer la croissance économique et la cohésion sociale, en fournissant une connectivité aérienne et des tarifs aériens abordables à travers notre pays et vers des destinations internationales, favorisant ainsi le commerce, le tourisme et la mobilité".

M. Alexandre de Juniac, Directeur Général et CEO de IATA, a déclaré : "nous sommes ravis d'accueillir IndiGo dans la famille IATA. Nos 290 compagnies aériennes membres rapprochent les gens, livrent des biens, relient les économies, dirigent le développement et enrichissent nos sociétés. C'est pourquoi nous appelons l'aviation “l’industrie de la liberté. IndiGo est notre 4ème membre indien, un marché avec un énorme potentiel et de nombreux défis. Le succès d'IndiGo en Inde est vraiment inspirant. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe d'IndiGo pour les aider à façonner les normes, les meilleures pratiques et les politiques de l'industrie qui assurent la croissance sûre, efficace et durable de l'aviation, en Inde et dans le monde entier."





