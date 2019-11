La Compagnie annonce son programme 2019/2020

Article publié le 7 novembre 2019 par David Dagouret

Elle renouvelle sa ligne Nice-New York à partir du 1er mai 2020 et effectuera des vols spéciaux pour le CES Las Vegas en janvier 2020.

La Compagnie a annoncé qu'elle allait renouveler sa liaison entre Nice et New-York. En effet , après une première saison estivale qui a enregistré un taux de remplissage de 79% de Mai à Septembre 2019, La Compagnie a donc confirmé la deuxième saison de la ligne Nice – New York à partir du 1er mai 2020 avec jusqu’à 5 rotations par semaine effectués en Airbus A321neo.

Christian Vernet, directeur général de La Compagnie a déclaré : "le nouveau produit que nous proposons sur Nice nous permettra non seulement de conforter notre position sur le marché du loisir haut de gamme mais aussi d’aller chercher encore plus de clients corporate au départ de la Côte d’Azur et du Nord de l’Italie."

La compagnie a également décidé d’offrir aux voyageurs d’affaires 4 vols spéciaux à destination de Las vegas pour le CES 2020. Deux vols au départ de Paris les 5 et 6 janvier 2020 et 2 vols retours depuis Las Vegas les 10 et 11 janvier 2020 sont disponibles à la vente à partir de 1900€ l'aller/retour. ces vols seront également opérés en Airbus A321neo, ces vols comprennent une escale technique de ravitaillement de 45min (A Reykjavik ou Newark) où les passagers et leurs bagages restent à bord.

Christian Vernet a déclaré : "notre taille et notre agilité nous permettent de saisir des opportunités telles que le CES de Las Vegas. Notre capacité à créer des vols sur mesure pour poursuivre notre mission de démocratisation de la classe affaires est une force et un axe de développement pour La Compagnie."

Enfin, La compagnie a annoncé avoir mis en service son deuxième Airbus A321neo, F-HNCO.

