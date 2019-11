Latécoère, Signify et Huneed Technologies annoncent un partenariat stratégique

Article publié le 1 novembre 2019 par David Dagouret

Ce partenariat a pour but de développer et commercialiser le Lifi dans les avions commerciaux.

Latécoère, partenaire d'avionneurs internationaux, a annoncé le passage à l'industrialisation de sa technologie LiFi, grâce à un memorandum d'entente signé avec Signify, leader mondial de l'éclairage, sur sa technologie Trulifi, et un MoU signé avec Huneed Technologies, spécialiste sud-coréen de l'aéronautique et de la défense, sur l'électronique et les logiciels de partage de données.

Le LiFi permet une connectivité à bord d'un avion supérieure en termes de bande passante, de latence et de stabilité. Un autre avantage du LiFi est qu'il n'interfère pas avec les équipements sensibles et que la connexion n'est pas affectée par les mouvements de l'avion. Le LiFi permet également de réduire le câblage et, associée à une mise à niveau de l'infrastructure vers des solutions en fibre optique à faible poids, il réduira le poids et la consommation en carburant de l'avion.

Yannick Assouad, Directeur Général de Latécoère a déclaré : "le salon du Bourget 2019 a donné l'opportunité à Latécoère de montrer la puissance et rapidité du LiFi. Notre technologie, qui illustre notre position de leader en termes d'innovation, a suscité de fortes attentes de la part du marché et est maintenant prête à passer à l'étape suivante. S'associer à deux leaders dans leurs secteurs respectifs tels que Signify et Huneed Technologies ouvrira de nouveaux horizons et de nouvelles opportunités au LiFi de Latécoère, afin que son utilisation se généralise dans les cabines d'avions."

Signify a lancé ses systèmes Trulifi plus tôt cette année et a installé une centaine de projets dans le monde entier. Le Trulifi combine un éclairage LED économe en énergie avec une connexion bidirectionnelle sans fil fiable, sécurisée et à haut débit, avec des vitesses allant jusqu'à 250 Mbps pour la liaison descendante et la liaison montante.

Dans un premier temps, Trulifi sera utilisé pour la connexion des lecteurs multimédia des appuie-têtes. Dans une deuxième phase, le LiFi permettra aux passagers de connecter leurs appareils personnels aux médias embarqués et à Internet, mais aussi d'interagir entre eux et d'avoir la même expérience de connectivité à bord est au sol.

Olivia Qiu, Directrice de l'innovation chez Signifya déclaré : "grâce à ce partenariat, Signify et Latécoère transformeront l'expérience en cabine des passagers en leur fournissant la dernière technologie en matière de connectivité. Le Trulifi offre un énorme potentiel et notre ambition est, en plus des avions, de fournir également cette technologie à d'autres formes de transport public, afin que les utilisateurs aient accès à une connexion Internet fiable, sécurisée et rapide, où qu'ils se trouvent."

Huneed Technologies, spécialiste sud-coréen des équipements de communication tactique et aérospatiaux, est devenu le troisième partenaire dans l'industrialisation de l'infrastructure LiFi pour les cabines de Latécoère. Le groupe développera conjointement avec Latécoère le développement et la production de l'unité de distribution passagers et du routeur fibre optique.

Eugene Kim, Président d'Huneed Technologies a déclaré : "nous sommes ravis d'être reconnus par Latécoère pour notre expertise en technologie de la communication et nos connaissances en production dans le cadre de ce partenariat novateur. Cette opportunité est en adéquation parfaite avec notre stratégie de croissance qui consiste à étendre globalement nos activités dans l'aérospatiale à l'aviation commerciale. Huneed assurera la fourniture de l'électronique et des logiciels de communication de données LiFi, afin de permettre l'adoption généralisée de cette technologie, qui jouera un rôle essentiel dans la prochaine génération de cabines intelligentes pour offrir la meilleure expérience passagers possible."





