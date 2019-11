Le BelugaXL reçoit sa certification de type de l'EASA

Article publié le 13 novembre 2019 par David Dagouret

La mise en service de cet appareil devrait intervenir dès le début de l'année 2020.

Airbus a annoncé que son appareil de transport, le BelugaXL, a reçu sa certification de type de La mise en service de cet appareil devrait intervenir dès le début de l'année 2020. Le BelugaXL offre 30 % de capacité de transport supplémentaire avec 7 mètres de longueur et 1 mètre de largeur de plus que son prédécesseur, le BelugaST.

Le BelugaXL est doté de la plus grande section transversale de soute à fret de tous les avions cargo existant au monde et peut transporter la voilure complète d’un d'A350 XWB comparativement au BelugaST qui ne peut transporter qu'une demi-voilure. Avec une charge utile maximale de 51 tonnes, le BelugaXL dispose d'un rayon d'action de 4 000 km (2 200 nm).

Cet appareil a obtenu son agrément suite à une campagne d'essais en vol intense au cours de laquelle le BelugaXL a réalisé plus de 200 essais en vol, totalisant ainsi plus de 700 heures de vol. Au total, six appareils seront produits de 2019 à 2023, pour remplacer progressivement les appareils de la flotte actuelle des avions cargo BelugaST.

