Le premier Airbus A380 a été démantelé

Article publié le 22 novembre 2019 par David Dagouret

la société Tarmac Aerosave a annoncé avoir terminé le tout premier chantier de déconstruction d'un Airbus A380.

Tarmac Aerosave est une société spécialisée dans le stockage, la transition, la maintenance et le recyclage d'avions. Son premier site a été créé en 2007 à l'aéroport de Tarbes, en 2013 un second site fût créé à Tenuel en Espagne et enfin un troisième site à Toulouse-Francazal en 2017.

Tarmac Aerosave a annoncé avoir terminé le premier démantèlement d'un Airbus A380 démarré en début d'année. tarmac Aerosave a mené ce chantier en collaboration avec le propriétaire de l'avion, la société allemande Dr Peters et le gestionnaire pour la revente des équipements, la société américaine VAS Aero Services. Rappelons que ce premier appareil démantelé avait été exploité par la compagnie Singapore Airlines.

Tarmac Aerosave a annoncé avoir déconstruit près de 90% de la masse de l'appareil. Avec cette déconstruction, des pièces de rechanges de l'Airbus A380 sont maintenant disponibles sur le marché de l'occasion.

​Un second chantier de déconstruction d'un appareil de même type est en cours mais la société française a également annoncé que d'autres A380 pourrait être amené à être stocké et qu'elle pouvait le faire au sein de ses infrastructures. En efeft, le groupe français propose des parkings et hangars spécialement construits pour les A380, sur son site de Tarbes et en développement de capacité à Teruel en Espagne. Le maintien en conditions opérationnelles leur permet de repartir en service à tout moment.

Depuis 2007, 560 avions de tous constructeurs sur 850 appareils hébergés sont repartis en vol.

Enfin, Tarmac Aerosave a également annoncé qu'une visite intermédiaire de type "Check B" aura lieu en mars 2020 sur un Airbus A380. La société est déjà agréé pour tous les types de maintenance sur les avions commerciaux et a ajouté cette prestation.

Patrick Lecer, président de Tarmac Aerosave a déclaré : "Nous sommes très fiers de ces succès industriels, obtenus avec le plus gros avion commercial actuellement en service dans le monde. Tarmac Aerosave poursuit son oeuvre d'innovation et d'adaptation aux marchés du transport aérien, en anticipant à la fois les besoins des clients et l'évolution des normes environnementales."

Rappelons que le premier vol de l'Airbus A380 a eu lieu le 27 avril 2005.

