Lufthansa Group lance une liaison Rennes-Francfort

A partir du 31 mars 2020, la compagnie allemande, Lufthansa lancera cette nouvelle ligne.

Le groupe allemand, Lufthansa Group a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne entre Rennes et Francfort. Cette liaison sera opérationnelle à partir du 31 mars 2020 à raison de trois vols par semaine. Les vols seront opérés en Bombardier CRJ900 de la compagnie Lufthansa CityLine pouvant accueillir un total de 90 personnes.

Michael Gloor, Senior Director Sales France, Luxembourg et Pays-Bas Lufthansa Group a déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui cette nouvelle liaison qui sera assurée dès le 31 mars 2020 entre deux villes phares de l’Europe. Grâce à cette ligne, les passagers français bénéficieront d’un accès renforcé au réseau mondial de Lufthansa, via l’un de ses hubs majeurs européens. Nous sommes convaincus qu’il existe une dynamique importante dans les régions françaises, où nous proposons les deux tiers de notre offre. Dans notre croissance en France, Rennes est une ville clé de par sa position de capitale Bretonne et de plateforme de la région Nord-Ouest."

Les horaires des vols seront comme suit :

LH1056 : Francfort 15h55 - 17h30 Rennes, le mardi, jeudi et samedi

LH1057 : Rennes 18h10 - 1945 Francfort, le mardi, jeudi et samedi.

Le groupe allemand a également annoncé qu'Austrian Airlines a augmenté ses fréquences hebdomadaires à destination de Paris au départ de Vienne de 25 à 32 vols hebdomadaires.

