Ryanair lance deux nouvelles lignes au départ de Bergerac et de Marseille

Article publié le 4 novembre 2019 par David Dagouret

La compagnie low-cost a annoncé le lancement d'une ligne Bergerac-Londres Southend et une autre entre Marseille et Londres Southend.

Le 31 octobre dernier, Ryanair, compagnie low-cost irlandaise a annoncé le lancement de deux nouvelles lignes au départ de Bergerac et de Marseille vers Londres Southend au Royaume-Uni, opérant respectivement avec un service de trois et de deux vols hebdomadaires débutant en mars 2020, dans le cadre du programme Ryanair pour l’été 2020.

Hélène Bégasse de Ryanair a déclaré : "Ryanair a le plaisir d'annoncer le lancement de deux nouvelles lignes à partir de mars 2020, au départ de Bergerac et de Marseille vers Londres-Southend, opérant respectivement avec un service de trois et de deux vols hebdomadaires, dans le cadre de notre programme été 2020. Les clients de Bergerac et de Marseille peuvent désormais réserver leurs vols pour Londres-Southend jusqu’en octobre 2020."

