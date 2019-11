SunExpress augmente ses capacités vers la Turquie depuis la France

Article publié le 19 novembre 2019 par David Dagouret

La compagnie aérienne renforce ses féquences vers Izmir et Antalya dès l'été 2020.

SunExpress a annoncé qu'elle allait augmenter ses fréquences à destination de la Turquie depuis la France. Elle augmentera ses fréquences vers Izmir et Antalya au départ de Paris CDG et Lyon. Les vols seront opérés en Boeing 737-800 équipés de 189 sièges.

La compagnie proposera 100% de vols supplémentaires entre Paris CDG et Izmir, 30% de vos supplémentaires entre Paris CDG et Antalya, 47% de vols supplémentaires entre Lyon et Izmir et 104% de vos supplémentaires ente Lyon et Antalya.

Les horaires de vols seront les suivants :

IZMIR au départ de PARIS CDG

départ de Paris 20h00 arrivée Izmir 00h30 (+1) XQ917, jeudi, samedi, dimanche du 29/03 au 24/10/2020

départ d'Izmir 16h10 arrivée Paris 19h00 XQ916 les mêmes jours et même période

départ de Paris 21h40 arrivée Izmir 02h10 (+1) XQ917, lundi et mardi du 01/06 au 15/09/2020

départ d'Izmir 17h50 arrivée Paris 20h40 XQ916vles mêmes jours et même période

IZMIR au départ de LYON

départ de Lyon 23h00 arrivée Izmir 03h15 (+1) XQ955, le lundi du 20/04 au 19/10/2020

départ d'Ismir 19h40 arrivée Lyon 22h00, le lundi du 20/04 au 19/10/2020

ANTALYA au départ de PARIS CDG

départ Paris 19h30 arrivée Antalya 00h25 (+1) XQ511, lundi, mercredi et vendredi du 04/04 au 30/0/2020

départ d'Antaly 15h20 arrivée Paris 18h40 XQ510, lundi, mercredi et vendredi du 04/04 au 30/0/2020

ANTALYA au départ de LYON

départ de Lyon 09h45 arrivée Antalya 14h25 XQ515 le lundi et vendredi, du 17/04 au 21/09/2020 départ d'Antalya 06h00 arrivée Lyon 08h50 XQ514 le lundi et vendredi, du 17/04 au 21/09/2020

départ de Lyon 23h00 arrivée Antalya 03h15 (+1) XQ515 le lundi du 20/04 au 19/10/2020

départ d'Antalya 06h00 arrivée Lyon 08h50 XQ514 le lundi du 20/04 au 19/10/2020

