TAP Air Portugal lance des vols pour Banjul

La capitale de la Gambie est la nouvelle destination africaine de la compagnie portugaise.

Depuis le 26 octobre dernier, TAP Air Portugal a lancé une nouvelle liaison à destination de Banjul en Gambie. Cette destination sera opérée à raison de trois vols hebdomadaires au départ de Lisbonne.

Les vols entre Lisbonne et Banjul sont assurés par un Airbus A320 et partent de Lisbonne (mardi, jeudi et samedi) à 20h55 et arrivent à Banjul à 00h10 le lendemain. Dans le sens inverse, les vols décollent à 1h05 (mercredi, vendredi et dimanche) pour atterrir à l'aéroport Humberto Delgado à 6h05 (heure locale).

TAP Air Portugal vole en Afrique vers le Maroc (Marrakech, Casablanca, Tanger et Fès), le Cap-Vert (Sal, Praia, S. Vincente et Boavista), le Sénégal (Dakar), la Guinée-Bissau (Bissau), la Côte d'Ivoire (Abidjan), le Ghana (Accra), Sao Tomé et Principe (Sao Tomé et Principe), l'Angola (Luanda), le Mozambique (Maputo), Conakri (Guinée Conakri) et maintenant Banjul (Gambie), soit 11 pays et 17 villes.

