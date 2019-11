Transavia France ouvre une nouvelle base à Montpellier

Article publié le 6 novembre 2019 par David Dagouret

Au printemps 2020, la compagnie low-cost ouvrira sa quatrième base en France.

Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM a annoncé l'ouverture d'une base à Montpellier dès le printemps 2020. Cette ouverture sera la quatrième base de la compagnie aérienne après l'aéroport de Paris-Orly, Nantes et lyon. Elle devrait desservir environ 20 destinations au départ de Montpellier avec deux avions basés sur place, des Boeing 737-800.

Transavia France sera la seule compagnie low-cost à posséder une base à Montpellier.

Nathalie Stubler, Président Directrice Générale de Transavia France a déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer l’ouverture de notre 4ème base à Montpellier. L’offre low-cost est encore peu développée au départ de cet aéroport alors que la demande des voyageurs est forte. Nous allons offrir de belles destinations dont de nombreuses ne sont pas encore desservies en direct. Pour Transavia France, cette annonce constitue une étape importante dans le développement de notre compagnie avec la création de notre première base dans le sud de la France. Nous nous implantons à Montpellier avec la volonté de devenir un acteur majeur de l’aéroport comme nous l’avons fait à Orly, Nantes et Lyon. Je tiens à remercier l’aéroport de Montpellier pour leur accueil chaleureux."

Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’aéroport de Montpellier a déclaré : "C’est avec fierté et ambition que nous accueillions cette décision. Je remercie Transavia France d’avoir choisi Montpellier pour l’implantation de sa nouvelle base. Ne nous trompons pas : c’est un moment historique pour notre aéroport et un signal fort pour notre territoire. Transavia France avec 2 avions basés marque ainsi sa confiance dans le potentiel de notre marché et ouvre de fantastiques perspectives de développement. Dès 2020, ce seront donc au total près de 50 destinations directes qui seront ainsi proposées depuis MPL !"





