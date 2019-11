Turkish Airlines ouvre une liaison vers la ville de Xi’an en Chine

Article publié le 14 novembre 2019 par David Dagouret

Dès la fin 2019, la compagnie turque lancera sa liaison vers Xi'an, ville chinoise célèbre pour son armée de guerriers en terre cuite.

Turkish Airlines a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison vers la ville de Xi'an en Chine. La compagnie turque a débuté des vols vers la Chine en 1999 avec Pékin puis Shanghai et Guangzhou. Avec l'ouverture de cette nouvelle ligne, Turkish Airlines compte donc quatre destination vers la Chine.

L’accord officialisant le lancement des vols vers Xi’an a été entériné à l’issue d’une réunion organisée le 5 novembre dernier, entre le Président du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif de Turkish Airlines, İlker Aycı, et le Gouverneur de la Province du Shaanxi, Hu Heping.

Cette liaison, dont les débuts sont prévus dès la fin de l’année 2019, concernera d’abord trois vols par semaine. Leur fréquence devrait ensuite augmenter progressivement, à l’occasion de la mise en place des horaires d’été en 2020. Avec ces nouveaux vols à destination de Xi’an, le nombre de liaisons hebdomadaires proposées par Turkish Airlines vers et depuis la Chine passera à 24.

İlker Aycı, Président du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif de Turkish Airlines :"Nous espérons que ces vols contribueront aux relations touristiques, commerciales, culturelles et économiques entre Chine et Turquie. Je suis convaincu que ce pont aérien que nous avons bâti ensemble facilitera encore les opportunités de développement, bénéfiques à ces deux communautés dont les liens sont profondément ancrés dans l’histoire."





