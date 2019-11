VINCI Airports a inauguré la nouvelle piste de l’aéroport de Saint-Nazaire Montoir

Article publié le 19 novembre 2019 par David Dagouret

Le gestionnaire de l'aéroport a effectué des travaux de consolidation et d'adaptation pour permettre l'accueil du BelugaXL.

VINCI Airports qui gère l'aéroport de Saint-Nazaire depuis 2011, a inauguré le 13 novembre dernier, la nouvelle piste qui a été entièrement renovée permettant ainsi l'accueil du BelugaXL. Les travaux qui ont démarrés en avril 2019, sont estimés à près de 15 millions d'euros.

les travaux d’infrastructure ont porté sur : la consolidation et l’adaptation de la piste et de sa bretelle d’accès pour permettre l’accueil du BelugaXL aux proportions plus importantes, l’agrandissement du parking avion destiné au BelugaXL, la rénovation et l’adaptation du balisage lumineux par la mise en place de Leds plus performantes d’un point de vue environnemental.

Nicolas Notebaert, Directeur Général de VINCI Concessions et Président de VINCI Airports, a déclaré : "Partout où nous intervenons, nous avons la volonté forte de tenir compte des contextes et des besoins spécifiques de nos partenaires locaux. La reconfiguration de la piste sur l’aéroport de Saint-Nazaire Montoir s’inscrit dans cette démarche. En participant au développement de l’activité d’Airbus, elle répond à un enjeu crucial et contribue ainsi au dynamisme de l’activité aéronautique locale et, plus particulièrement, celles du site d’Airbus à Saint-Nazaire. "





