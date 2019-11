Vueling recrute du personnel en France

Article publié le 22 novembre 2019 par David Dagouret

La compagnie espagnole recrute des hôtesses et stewards.

La compagnie espagnole a annoncé recruter des hôtesses et stewards pour renforcer ses équipes. Pour postuler, les candidats doivent avoir plus de 18 ans et posséder le CCA et ensuite ils sont invités à créer leur profil dans la rubrique “emploi” du site Internet de Vueling Airlines et à postuler sur : https://www.vueling.com/fr/nous-sommes-vueling/emploi.

Les candidats présélectionnés recevront une invitation pour participer à la journée de recrutement le 3 décembre 2019 à Paris.

