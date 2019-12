Aegan Airlines dévoile son programme 2020

Article publié le 21 décembre 2019 par David Dagouret

La compagnie grecque lancera une nouvelle destination au départ de Paris.

Aegean Airlines, la compagnie aérienne spécialiste de la Grèce, a annoncé son tout nouveau programme de vols pour l’année 2020.

En plus de son nouveau calendrier 2020, le plus important transporteur grec annonce également une augmentation significative de sa capacité passant ainsi à 19,2 millions de sièges sur l’ensemble du réseau, soit 1,5 million de sièges supplémentaires par rapport à 2019.

Aegean Airlines desservira désormais 155 destinations dans 44 pays avec une flotte moderne de 65 appareils. Les 6 premiers Airbus A320/A321neo de la commande passée en juin 2018 devraient aussi rejoindre la flotte de la compagnie dès le premier semestre 2020.

Parmi ces 155 destinations, la France reste au cœur de la stratégie menée par Aegean Airlines. Pour répondre à la demande croissante, la compagnie renforcera sa capacité tout au long de la saison estivale en ajoutant 7% de sièges supplémentaires par rapport à l’année passée. En parallèle, la compagnie déploiera ses ailes depuis Paris vers Corfou, la toute nouvelle destination et base de son réseau en Grèce.

Au total, Aegean Airlines renforcera son réseau avec l’ajout de 11 nouvelles fréquences et liaisons vers et en provenance d’Athènes, de Thessalonique et de Corfou. La compagnie a également annoncé l’ajout de 3 nouvelles destinations à son réseau international : Birmingham, Paphos, Bilbao.

La compagnie prévoit d’augmenter ses fréquences sur de nombreuses destinations, ajoutant ainsi 1,1 million de sièges portant ainsi sa capacité totale à 11,4 millions de sièges sur l’année sur les dessertes internationales.

Dimitris Gerogiannis, CEO de l’Aegean a déclaré : "2020 constitue un nouveau départ pour Aegean Airlines marqué par la poursuite de nos investissements dans notre réseau et notre activité globale à partir de 8 bases en Grèce et à Chypre. Avec 11 nouveaux itinéraires, 1,5 million de sièges supplémentaires soit 19,2 millions de sièges au total, et bien sûr avec l’arrivée des 6 premiers avions de la famille A320neo à notre flotte, nous créons un nouveau potentiel de croissance pour notre entreprise. Cette année, avec l’expansion de notre activité à Athènes, le renforcement de Thessalonique, et notre nouvelle base à Corfou, nous améliorons et renforçons également nos liens avec la France, un marché qui a toujours été à l’avant-garde de notre planification stratégique et de notre éventail de segments de marché."





