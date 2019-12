Aegean Airlines reçoit son premier Airbus A320neo

Article publié le 27 décembre 2019 par David Dagouret

Le 19 décembre dernier, la compagnie grecque a pris livraison du premier des 46 A320neo commandés.

Aegean Airlines a pris livraison, le 19 décembre dernier de son premier Airbus A320neo. Il s'agit du premier A320neo d'une commande de 46 appareils annoncée à l’été 2018 et qui devrait être complète d’ici fin 2024.

Cette commande est évaluée à environ 6 milliards de dollars au prix catalogue.

Ce premier Airbus A320neo aux couleurs de la compagnie grecque est immatriculée SX-NEO, msn 9400. Il devrait effectuer sa première liaison commerciale en février 2020.

Dimitris Gerogiannis, AEGEAN CEO, a déclaré :" la livraison du premier Airbus A320neo, à la pointe de la technologie, est une étape importante pour notre développement et notre compétitivité. Aegean Airlines exploite déjà le plus grand réseau en termes de capacité de sièges et de nombre de destinations desservies par une compagnie aérienne grecque et nous entendons continuer à investir dans son développement au bénéfice de nos clients. Pour nos collaborateurs, l’arrivée de ces nouveaux avions représente une véritable opportunité de proposer des services encore plus innovants à nos voyageurs mais il s’agit également d’un formidable levier de développement professionnel."

