Air Canada présente son programme d'été 2020 pour Paris

Article publié le 9 décembre 2019 par David Dagouret

La compagnie canadienne proposera 31 vols par semaine vers Montrréal et Toronto.

Air Canada a annoncé pour la prochaine saison estivale un 3e vol quotidien sur sa ligne Paris-Montréal et un 2nd vol quotidien sur sa ligne Paris-Toronto. Entre le 2 juillet et le 28 août 2020, elle exploitera trois vols supplémentaires par semaine au départ de Montréal et quatre vols supplémentaires par semaine au départ de Toronto, à destination de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.

La compagnie canadienne proposera ainsi 31 vols sans escale par semaine entre Paris, Toronto et Montréal.

Les vols supplémentaires seront assurés en Airbus A330-300.

Au départ de Montréal, le troisième vol quotidien sera assuré les mardis, jeudis et samedis, entre le 2 juillet et le 27 août 2020. Au départ de Toronto, Air Canada proposera un deuxième vol quotidien les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, entre le 3 juillet et le 28 août 2020.

Les vols entre Montréal et Paris, entre le 2 juillet et le 27 août 2020 seront les suivants :

AC884 Montréal (YUL) Paris (CDG) 17:50 6:30 + 1 jour Service quotidien

AC870 Montréal (YUL) Paris (CDG) 20:50 9:45 + 1 jour Service quotidien

AC810 Montréal (YUL) Paris (CDG) 21:55 10:50 + 1 jour Mardi, jeudi et samedi

AC871 Paris (CDG) Montréal (YUL) 10:55 12:20 Service quotidien

AC885 Paris (CDG) Montréal (YUL) 14:45 16:30 Service quotidien

AC811 Paris (CDG) Montréal (YUL) 17:00 18:45 Mardi, jeudi et samedi

Les vols entre Toronto et Paris, entre le 3 juillet et le 28 août 2020 seront les suivants :

AC880 Toronto (YYZ) Paris (CDG) 19:30 8:40 + 1 jour Service quotidien

AC812 Toronto (YYZ) Paris (CDG) 21:30 10:50 + 1 jour Lundi, mercredi, vendredi et dimanche

AC881 Paris (CDG) Toronto (YYZ) 13:00 15:05 Service quotidien

AC813 Paris (CDG) Toronto (YYZ) 17:00 19:00 Lundi, mercredi, vendredi et dimanche

