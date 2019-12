Air Canada reçoit son premier Airbus A220

Article publié le 20 décembre 2019 par David Dagouret

La compagnie canadienne devient le 7e opérateur à exploiter ce type d'appareil.

Air Canada a pris livraison de son premier Airbus A220-300, conçu, produit et livré sur le site du programme A220 à Mirabel au Canada. Cet appareil, le premier d'une commande de 45 exemplaires, sera mis en service en janvier 2020. Air Canada deviendra alors le premier opérateur de l'A220-300 en Amérique du Nord. Delta exploite actuellement des Airbus A220-100.

La cabine de l'A220 d'Air Canada est dotée d’un aménagement bi-classe pouvant accueillir 137 passagers, soit 12 en classe affaires et 125 en classe économique.

Michael Rousseau, Chef de la direction adjoint et Chef des Affaires financières d’Air Canada a déclaré : "Air Canada attendait avec impatience d’accueillir cet appareil novateur au sein de sa flotte, pour franchir une nouvelle étape dans sa modernisation. L'A220 nous permettra non seulement de transporter confortablement nos clients, mais aussi de renforcer notre engagement environnemental grâce aux performances optimisées de cet appareil. L’A220 permettra à Air Canada de consolider sa place sur les marchés transfrontaliers et transcontinentaux et jouera un rôle essentiel dans la poursuite de notre croissance. Nos clients bénéficieront des caractéristiques innovantes de l'A220, avec notamment le choix entre deux cabines spacieuses et confortables, des coffres à bagages plus spacieux, des hublots plus grands et une expérience de vol plus silencieuse".

Philippe Balducchi, PDG de la Société en commandite Airbus Canada et responsable d'Airbus au Canada a déclaré : "Cette livraison marque un moment historique et nous remplit tous, à Airbus Canada, d’une grande fierté. Dans quelques semaines seulement, les Canadiens pourront voyager à bord de cet appareil conçu et assemblé au Canada et arborant pour la première fois la livrée emblématique de la feuille d'érable d'Air Canada qui symbolise le Canada dans le monde entier."

Air Canada devient ainsi le 7e opérateur au monde à exploiter l'Airbus A220 après Swiss, Air Baltic, Air Tanzania, Korean Air, Delta et Egyptair.

