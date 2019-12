Article publié le 16 décembre 2019 par David Dagouret

A l'occasion du 16e anniversaire de ses vols transatlantiques, la compagnie aérienne s'engage avec "Wings of the Ocean" pour la préservation des océans.

Air Caraïbes a annoncé sa collaboration et son soutien à l'association "Wings of the Ocean", à l'occasion du 16e anniversaire de ses vols transatlantiques.

Air Caraïbes a choisi d’accompagner la démarche de Wings of the Ocean – une association engagée dans des actions concrètes de dépollution et de sensibilisation à la valorisation des richesses naturelles.

L’association Wings of the Ocean, qui a vu le jour en 2018, est le fruit d’un rêve de deux écologistes dont l’ambition est de dépolluer les océans et de sensibiliser sur les conséquences des déchets plastiques en mer. Pour mener à bien sa mission, l’association navigue à bord du Kraken, un trois-mâts, dont les nombreux espaces extérieurs permettent de stocker le plastique et les filets fantômes récupérés en mer.

Pour célébrer le 16ème anniversaire de ses vols transatlantiques entre la Métropole et les Antilles, Air Caraïbes a choisi d’offrir à tous ses passagers une édition limitée de trousses confort « écoconçues » Air Caraïbes x Wings of the Ocean, réalisées en collaboration avec la société Anaïk – spécialiste du marketing émotionnel.

Ces trousses sont notamment fabriquées à partir de bouteilles en plastique récupérées tandis que les matériaux et emballages des éléments à l’intérieur des pochettes ont été sélectionnés pour leur impact minimisé sur l’environnement.

Chaque trousse distribuée à bord pendant 1 mois correspond à un don effectué à Wings of the Ocean.

