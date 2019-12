Air Caraïbes reçoit son premier Airbus A350-1000 (photos)

Article publié le 19 décembre 2019 par David Dagouret

Elle devient la première compagnie française à exploiter ce type d'avion.

Air Caraïbes a réceptionné son premier A350-1000, faisant de cette compagnie le premier opérateur français de ce type d'appareil. Air Caraïbes prévoit d'exploiter ses A350-1000 aux côtés deses trois A350-900 et de ses six A330 sur les vols reliant Paris et les Antilles françaises.

Le premier Airbus A350-1000 aux couleurs d'Air Caraïbes est immatriculé F-HMIL, msn 65. La cabine est aménagée en configuration tri-classe pouvant accueillir 429 passagers (24 sièges en classe affaires "Madras", 45 sièges en classe Premium Economy "Caraïbes" et 360 sièges en classe économique "Soleil").

Le Groupe Dubreuil a commandé trois A350-1000 au total.

Jean-Paul Dubreuil, Président du Conseil d’Administration d’Air Caraïbes, déclare : "Nous sommes extrêmement fiers d’être la compagnie française de lancement de l’A350-1000, l’avion le plus avancé technologiquement de sa génération avec également des qualités environnementales majeures qui permettent de réduire considérablement son empreinte carbone. Cet appareil s’inscrit dans un plan de renouvellement et de modernisation de la flotte d’Air Caraïbes pour continuer à proposer à nos clients un service de tout premier plan, avec des cabines confortables et des services innovants tels que la connectivité proposée à la carte sur cet avion."

Marc Rochet, Président d’Air Caraïbes Atlantique, a déclaré : "Ce nouvel A350-1000, dont nous avons pris livraison aujourd’hui sera mis en service au départ de Paris Orly 4. Il sera déployé vers Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, notre cœur de réseau, où nous avons traditionnellement des taux de remplissages de plus de 95%. Ce nouvel appareil vient compléter efficacement notre dispositif vers les Antilles, au service de nos clients, où il sera l’appareil exploité le plus moderne sur ces marchés. Il nous permet aussi de viser environ 20% d’offre supplémentaire pour 2020 sur les deux îles."

