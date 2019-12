Air Malta réalise un mois de novembre record

Article publié le 23 décembre 2019 par David Dagouret

La compagnie maltaise a vu son mois de novembre afficher une augmentation de ses recettes de plus de 9% par rapport à l'année dernière.

Air Malta a vu son mois de novembre traditionnellement lent afficher des performances supérieures de plus de 9% à celles de l'année dernière.



En novembre, Air Malta a transporté 148 500 passagers (+5% de plus que l'an dernier), tout en assurant le même nombre de vols. Les recettes ont toutefois augmenté de 9 %. Les marchés les plus performants sont la France, la Belgique, la Suisse, Israël, Prague, le Portugal et la Tunisie.



Cliff Chetcuti, Directeur Général d'Air Malta a déclaré : "L'augmentation du nombre de passagers grâce aux nouvelles solutions de distribution numérique, à la tarification et aux initiatives de gestion des revenus porte ses fruits. Nous constatons un flux de passagers beaucoup plus contrôlé et une plus grande cohérence des prix sur les marchés que nous exploitons, ce qui nous permet d'obtenir de meilleurs résultats."



Paul Sies, Directeur Commercial d'Air Malta a déclaré : "Le passage progressif d'une compagnie aérienne hybride à une compagnie aérienne “boutique” permettra de développer ce concept au cours des prochains mois à mesure que de nouveaux développements numériques seront introduits. Comme déjà annoncé en novembre, les partenariats avec PaxPort et TravelFusion mettent le portefeuille de produits d'Air Malta à la disposition des agents de voyages et des tour-opérateurs. Le lancement d'Air Malta Holidays commence à porter ses premiers fruits, car les gens ont tendance à apprécier la possibilité d'acheter un forfait vacances complet à des prix attractifs."



Dr Charles Mangion Président d'Air Malta,a quant à lui déclaré : "C'est la croissance du nombre de passagers et du rendement que nous recherchons d'un mois à l'autre. La transformation au sein d'Air Malta au cours des 24 derniers mois produit les résultats escomptés."





