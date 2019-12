Air Sénégal : début des vols entre Dakar et Marseille

Article publié le 16 décembre 2019 par David Dagouret

La compagnie sénégalaise a effectué son vol inaugural entre Dakar et Marseille.

Air Sénégal a débuté le 12 décembre dernier sa nouvelle liaison entre Dakar et Marseille. Marseille est la seconde destination française desservie par la compagnie sénégalaise, après l'ouverture de Paris-Charles-de-Gaulle en février dernier.

Cette liaison sera opérée à raison de trois vols par semaine, le lundi, jeudi et samedi entre l'aéroport Blaise Diagne de Dakar et l'aéroport de Marseille Provence. Le vol retour entre Marseille et Dakar sera effectué via l'aéroport de Barcelone. Les rotations seront opérées en Airbus A330-900neo configuré en trois classes.

Les horaires des vols sont les suivants :

Vol HC405, départ de Dakar à 00h20, arrivée à Marseille à 06h30

Vol HC406, départ de Marseille via Barcelone à 07h55, arrivée à Dakar à 14h05

Mr Ibrahima Kane, Directeur général d’Air Sénégal a déclaré : "Le lancement de ces deux nouvelles destinations s’inscrit dans la stratégie de développement de la compagnie dont l’objectif est de faire de l’aéroport de Dakar le hub de l’Afrique de l’Ouest. Tous les sièges de la classe économie de ce vol inaugural ont été vendus et beaucoup de passagers sont en correspondance vers d’autres destinations africaines."





