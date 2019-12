Air Transat invite 50 enfants à la recherche du Père Noël

Article publié le 9 décembre 2019 par David Dagouret

Cinquante enfants de l'association Petits Princes ont effectué un vol spécial pour rencontrer le Père Noël.

Comme chaque année, Air Transat en partenariat avec le groupe ADP, a invité une cinquantaine d’enfants suivis par l’Association Petits Princes le 04 décembre dernier à la recherche du Père Noël. Un Airbus A330 avait été affrété spécialement pour l’occasion par la compagnie, au Terminal 3 de l’aéroport Roissy - Charles de Gaulle.

Des lutins du père Noël accompagnés d’animateurs ont accueilli les enfants et leur famille munis de leur carte d’embarquement aux comptoirs d’enregistrement d’Air Transat. De nombreuses activités se sont déroulées, à la porte d’embarquement, pour distraire les petits passagers qui avaient bien hâte de s’envoler : maquillage, liste au Père Noël, chamboule-tout, sculpture de ballons, lancer de boule de neige, chants de Noël.

L’heure est ensuite arrivée de prendre place à bord de l’Airbus pour aller rencontrer le père Noël. Alors que l’ensemble des enfants, des familles et des lutins entonnent les chants de Noël, le commandant de bord à l’accent québécois annonce que le Père Noël a été signalé vers le Sud et que l’avion part à sa recherche. Puis, après quelques secousses, le père Noël se laisse apercevoir. Il arrive enfin ! Une entrée spectaculaire dans la cabine, à la grande joie des enfants et de leurs accompagnateurs ! Il distribue alors cadeaux et câlins au son de sa clochette et veille à dire un petit mot à chacun. A l’arrivée, après un délicieux goûter, les enfants sont repartis les yeux brillants et le cœur en fête !

Lydia Morinaux, Directrice Générale France d’Air Transat a déclaré : "C’est avec beaucoup de bonheur que nous avons organisé pour la 4ième fois ce vol à la recherche du père Noël pour l’Association Petits Princes. C’est toujours une journée très émouvante qui offre aux enfants et à leur famille une petite pause par rapport à la maladie et un moment en famille inoubliable à l’approche des fêtes de fin d’année. Cette opération ne serait pas réalisable sans l’aide de nos nombreux partenaires tels qu’Aéroports de Paris ou encore le centre de formation Laser et son équipe de tout jeunes futurs animateurs qui prennent ce jour-là le rôle des lutins du père Noël afin de faire rêver un peu plus les enfants et que je tiens à remercier du fond du cœur."

Dominique Bayle, co-fondatrice et Directrice générale des Petits Princes a déclaré : "C'est absolument fabuleux pour les enfants malades ! Participer à un tel événement avec ses frères, sœurs et ses parents est très fédérateur, la maladie est mise de côté, ce qui permet de puiser une énergie supplémentaire. Et toute la famille peut se retrouver pour vivre un moment exceptionnel. "

Air Transat a profité de l’occasion pour remettre 20 000 $ canadiens à l’association Petits Princes afin de soutenir ses multiples activités.

Cet événement est une véritable tradition chez Air Transat pendant laquelle les salariés s’investissent pour que chaque enfant malade puisse vivre un petit moment de bonheur en famille. Ce sont des centaines d’enfants qui sont partis le même jour à la rencontre du Père Noël au départ de Roissy - Charles de Gaulle, mais aussi Montréal, Toronto et Vancouver.

