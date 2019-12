Boeing : son PDG démissionne

Article publié le 23 décembre 2019 par David Dagouret

Toujours dans la tourmente suite aux problèmes du 737 Max, Boeing a annoncé que Dennis Muilenburg avait remis sa démission.

Une semaine après avoir annoncé que la production des 737 Max allait être suspendue en janvier prochain, le constructeur américain, Boeing, vient d'annoncer que son président-directeur Général, Dennis Muilenburg avait remis sa démission.

La situation de Boeing est de plus en plus difficile suite aux deux accidents mortels de deux Boeing 737 Max qui avaient fait 346 victimes. Depuis mars dernier, les 737 Max sont cloués au sol et la production sera donc suspendue en janvier prochain.

Le conseil d'administration de Boeing a précisé qu'un changement de direction était nécessaire pour restaurer la confiance dans l'entreprise. David Calhoun devrait prendre les fonctions de PDG de Boeing dès le 13 janvier prochain et en attendant Greg Smith exercera l'intérim pendant la période de transition.

David Calhoun a déclaré : "je crois fermement en l’avenir de Boeing et des 737 MAX. Je suis honoré de diriger cette grande entreprise et les 150 000 employés dévoués qui travaillent dur pour créer l’avenir de l’aviation."





