Boeing suspend la production du 737 MAX

Article publié le 17 décembre 2019 par David Dagouret

Dès janvier 2020, le constructeur américain suspendra la production du Max en raison du report de la certification.

Boeing a annoncé qu'il allait suspendre la production du B737 MAX dès le mois de janvier prochain. Le Boeing 737 MAX est cloué au sol depuis le mois de mars dernier suite aux deux accidents dramatiques des vols Lion Air et Ethiopian Airlines qui avaient fait 350 victimes.



En avril dernier, le constructeur américain avait été dans l'obligation de réduire la production des Boeing 737 MAX passant de 52 avions par mois à 42 avions. Néanmoins la situtation de cet appareil ne s'est pas arrangé et le stockage des avions devient problématique.



En effet, depuis que le 737 MAX est immobilisé au sol, Boeing n’a cessé de construire de nouveaux avions, et environ 400 appareils sont actuellement entreposés sur des aires de stockage.



L'Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) n'ayant pas encore donné de date précise sur la certification de l'appareil et de son retour en service, Boeing a part conséquence décidé de donner la priorité à la livraison des avions stockés et donc de suspendre de façon temporaire le production du programme 737.



Boeing a précisé qu'aucune mesure de licenciement ou de chômage technique n’était envisagée à ce jour. Les employés concernés poursuivront leur travail sur le programme 737 ou seront affectés à titre provisoir à d'autres équipes dans la région de Seattle.



Boeing fournira des informations financières concernant la suspension de la production fin janvier 2020, lors de la publication de nos résultats du 4ème trimestre 2019.

