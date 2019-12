CAE et Emirates prolongent leur partenariat

Article publié le 13 décembre 2019 par David Dagouret

La compagnie aérienne a acheté deux simulateurs de vol du futur Boeing 777X fabriqués par CAE.

CAE et Emirates ont signé un contrat pour la vente de deux simulateurs de vol Boeing 777X fabriqués par CAE et la gamme d’équipements de formation du Boeing 777X de la Série CAE XR. Le transporteur a également l’option de faire l’acquisition de quatre gammes d’équipement de formation supplémentaires.

Avec une commande de 126 appareils Boeing 777X, Emirates est le plus grand client du nouveau 777.

CAE a remporté 4 des 5 programmes de formation des compagnies aériennes pour le nouvel appareil Boeing 777X. Le premier et tout nouveau simulateur Boeing 777X sera livré au début 2021. En 2017, CAE a annoncé la vente du premier simulateur de vol Boeing 777X à être exploité par une compagnie aérienne au monde à Lufthansa Aviation Training. En 2018, CAE a vendu trois simulateurs Boeing 777X à Qatar Airways et plus récemment, CAE a vendu un simulateur Boeing 777X à une compagnie aérienne d’Asie dont l’identité est confidentielle.

Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile à CAE a déclaré : " CAE est heureuse d’offrir son soutien au programme de formation des pilotes d’Emirates alors que la compagnie aérienne prépare l’entrée en service de sa nouvelle flotte de Boeing 777X. Nous sommes partenaires d’Emirates depuis plus de 25 ans et notre sélection dans le cadre de ce programme témoigne de la valeur ajoutée de CAE auprès des compagnies aériennes partenaires."

Adel Al Redha, chef des opérations pour Emirates Airline a déclaré: " Alors que nous intégrons le Boeing 777X dans notre flotte, au cours des deux prochaines années, nous sommes heureux de travailler avec CAE, notre partenaire de longue date afin de former nos équipages à l’aide des meilleures technologies de formation. Nous voulons nous assurer que nos équipages sont préparés à opérer les variantes du B777X à mesure qu’ils entrent en opération, et jumelé à l’expérience éprouvée de CAE en ce qui a trait à l’exécution et l’innovation, je suis certain qu’Emirates bénéficiera du matériel de formation le plus perfectionné du marché."

