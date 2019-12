Cathay Pacific dévoile des nouveautés pour sa Première Classe et sa Classe Affaires

Article publié le 16 décembre 2019 par David Dagouret

La compagnie aérienne a collaboré avec Bamford, une marque de luxe britannique pour ses nouvelles classes.

Cathay Pacific a dévoilé une série d’améliorations de ses produits et services en cabines Première et Affaires. La compagnie aérienne a mis l'accent sur l'harmonie et l’expérience sensorielle sur l’ensemble du parcours des clients. Cathay Pacific a collaboré avec Bamford, marque de luxe britannique pour proposer une nouvelle expérience de sa première classe et sa classe affaires.

Concernant la nouvelle Première classe, les passagers seront accueillis avec un mot de bienvenue personnalisé, une serviette chaude et une tasse de thé au jasmin de la marque Jing. De nouvelles recettes seront proposées dans les menus avec des options plus légères pour le repas principal ou le petit-déjeuner avec des aliments comme les bols de super-aliments et des accompagnements moins protéinés. Des thés de la marque Jing ainsi que des jus pressés à froid de la marque Bless contenant des ingrédients stimulant le métabolisme seront également proposés avant le petit-déjeuner pour aider les passagers à se réveiller en pleine forme.

Toutes ces nouveautés seront servies dans une nouvelle vaisselle comme la porcelaine de Noritake et des couverts de la marque Robert Welch et des verres à vin créés par Riedel.

Les voyageurs en Première Classe profiteront également d’une literie Bamford avec un matelas et une couette en coton 100% écoresponsable, un grand oreiller ainsi que des trousses de toilette pour hommes et femmes comprenant des produits de soin naturels présentés dans des bouteilles en verre.

Pour la préparation du lit, les équipages utiliseront désormais la brume d’oreiller de la marque Botanic Pillow Mist.

Concernant la Classe Affaires des vols longs-courriers, les voyageurs de cette classe pourront désormais profiter de la toute nouvelle gamme de literie développée par Bamford. Un nouveau sur-matelas, un oreiller de couchage plus grand et plus épais et des pantoufles de qualité supérieure.

Sur les vols régionaux, les voyageurs d’affaires recevront quant à eux une nouvelle couverture et un oreiller.

Bamford a également élaboré les nouvelles trousses de toilette qui sont progressivement déployées depuis le premier décembre. Unisexes, elles seront disponibles en quatre couleurs qui changeront d’année en année.

Cathay Pacific a récemment dévoilé l’enrichissement de son offre de divertissements à bord, l’instauration d’une nouvelle offre culinaire en partenariat avec le groupe hongkongais Black Sheep Restaurants en Classe Economique, et réintroduit sa célèbre Betsy Beer, cette dernière étant désormais disponible pour les passagers dans toutes les cabines.

Vivian Lo, General Manager Customer Experience and Design chez Cathay Pacific, a déclaré : "Nous sommes heureux de dévoiler cette série d’améliorations de nos produits et services en Première Classe et en Classe Affaires autour de la marque de luxe écoresponsable de renommée internationale Bamford. Cette collaboration est au cœur de la nouvelle expérience de voyage que nous souhaitons apporter à nos passagers. Plus tôt cette année, nous avions lancé notre nouvelle identité de marque « Move Beyond », reflétant notre détermination à dépasser toutes les attentes de nos passagers à chaque étape de leur voyage. L’enrichissement des produits et services dans nos cabines avant représente aujourd’hui l’une des étapes de cette stratégie et notre engagement à considérer chaque voyage de nos clients comme étant le plus important de leur vie. Toutes ces améliorations ont été apportées à partir des réactions et commentaires de nos passagers ; nous avons à cœur de leur donner encore davantage de raisons de voyager avec nous."





