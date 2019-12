China Southern Airlines signe un contrat avec AFI KLM E&M

Article publié le 17 décembre 2019 par David Dagouret

La compagnie chinoise choisit AFI KLM E&M pour le support équipement des Airbus A350.

China Southern a annoncé la signature d'un contrat à long terme pour le support équipements de vingt appareils A350. La compagnie chinoise s'est tournée vers une solution de pooling pour sécuriser ses opérations. Le programme de maintenance inclut l'entretien, les réparations et les services logistiques. En plus de pools globaux à Paris, à Singapour et à Détroit, l'opérateur accède à un pool de pièces régional basé à Shanghai ainsi qu'à un Main Base Kit (MBK) à Guangzhou et Beijing.

China Southern et Air France-KLM possèdent une longue histoire commune. Avec AFI KLM E&M, branche MRO du Groupe, la compagnie chinoise a signé de multiples contrats de support moteurs, équipements et APU.

Li Tongbin, Vice-président exécutif de China Southern : "l'offre proposée par AFI KLM E&M s'adapte parfaitement à nos besoins en termes de budget et d'exigences d'exploitation. Nous profitons à la fois de l'effet d'échelle généré par le pool A350 mondial d'AFI KLM E&M, et d'un service de proximité avec son pool de Shanghai. Le support AOG fourni par AFI KLM E&M dans le monde entier est un gage de réassurance pour nos opérations, en particulier en Europe et aux Etats-Unis."

Dominik Wiener-Silva, Directeur Commercial Adjoint d'AFI KLM E&M en Asie Pacifique a déclaré : "China Southern est le dernier opérateur chinois en date à avoir intégré l'A350 à sa flotte. C'est un honneur d'être choisi pour assurer le support pool équipements d'une des plus grandes airlines au monde. Nous sommes fiers de gagner la confiance des compagnies chinoises et d'accroître notre réputation dans cette région en pleine croissance".

Liens commerciaux

Sur le même sujet