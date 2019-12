easyJet annonce 7 nouvelles lignes en France pour 2020

Article publié le 14 décembre 2019 par David Dagouret

La compagnie orange ouvre également plus de 70 postes pour accompagner le renforcement de ses bases françaises.

easyJet élargit son offre avec 7 nouvelles lignes en France - 4 à Bordeaux, 2 à Toulouse, et 1 à Nice - et l’arrivée de 2 nouveaux avions. Avec une flotte 100 % Airbus de 41 avions basés, easyJet comptabilise plus de 1700 salariés sous contrat de droit français, dont plus de 70 arrivants en 2020.

easyJet poursuit sa stratégie d’investissement sur le long terme dans les régions françaises pour une meilleure connectivité des territoires et une contribution directe aux économies locales, avec plus de 25 millions de sièges mis en vente pour 2020 (soit 6 % de plus qu’en 2019).

Depuis Bordeaux, easyJet ouvrira donc 4 nouvelles lignes et y basera un nouvel avion. Les quatre nouvelle destination seront Ajaccio, Figari, Olbia et Fuerteventura. Ces 4 nouvelles destinations porteront à 42 le nombre de lignes desservies par easyJet depuis Bordeaux. easyJet positionnera un 5e avion sur la base de Bordeaux qui avait été ouverte en mars 2018. Grace à l'arrivée de ce nouvel avion, easyJet augmentera ses effectifs avec la création de 36 nouveaux emplois locaux.

A Toulouse, easyJet ouvrira deux nouvelles lignes. Une ligne vers Rennes, toute l'année à raison de 3 vols par semaine et jusqu'à 5 vols en haute saison. La seconde ligne sera à destination de Cagliari durant la période estivale à raison de deux vols par semaine, le lundi et jeudi. La compagnie low-cost basera également un nouvelle avion à Toulouse soit le 5e dans la ville rose.

Enfin à Nice, easyJet ouvrira une nouvelle ligne à destination de Minorque à raison de deux vols par semaine, le lundi et le vendredi.

François Bacchetta, Directeur Général d’easyJet pour la France, a déclaré : "Nous sommes très heureux de voir qu’en 2019, 22 millions de passagers nous ont fait confiance. Pour 2020, nous continuons de renforcer les connexions entre les régions françaises et l’Europe avec un réseau pertinent pour le loisir et les affaires, et de stimuler l’économie locale avec la création de plus de 70 postes sur nos bases régionales. Notre engagement sur le long terme localement passe également par la promotion de la France à l’international. Nous venons de renouveler pour une durée de trois ans notre partenariat avec Atout France, l’Agence Française de Développement Touristique afin de mener des campagnes de promotion au Royaume Uni et en Allemagne mettant en avant les régions françaises."





