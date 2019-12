Finnair présente son nouveau salon Business à Helsinki (photos)

Article publié le 24 décembre 2019 par David Dagouret

La compagnie finlandaise a dévoilé son nouveau salon, Business Class, hors schengen de l'aéroport d'Helsinki.

Finnair, compagnie nationale de Finlande, a présenté son nouveau salon Business Class, hors schengen de l'aéroport d'Helsinki. Le salon Business Class a été conçu en collaboration avec les cabinets KOKO3 basé à Helsinki, et Tangerine basé à Londres ainsi qu’avec l'équipe de conception interne de Finnair.

Finnair a précisé que son nouveau salon se concentre sur la "nordicité", la simplicité, les lignes épurées, des textures et des matériaux naturels.



L’aspect culinaire est géré en partenariat avec le traiteur finlandais Fazer qui cuisinera les mets dans une cuisine ouverte. Le menu propose un choix de trois plats principaux, six salades du poisson et des plats végétariens ainsi qu’une large sélection de desserts. Le nouveau bar proposera quant à lui une toute nouvelle carte des boissons. Il sera possible de déguster cocktails et cafés dans les différents espaces dédiés. Un corner de cafés à emporter est également mis à disposition des passagers pressés à l’entrée du salon.



Ce nouveau salon est divisé en plusieurs zones. Une nouvelle zone familiale équipée de jeux est aussi disponible pour les plus petits.



Le salon Business Class est accessible à tous les clients Finnair Business Class, Finnair Plus Gold et oneworld Sapphire dont les vols décollent de la zone non-Shengen, tous les jours de 5h30 à minuit.

