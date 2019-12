HAC prend livraison de son premier ATR 42-600

Article publié le 20 décembre 2019 par David Dagouret

L'opérateur régional japonais entame le remplacement de sa flotte.

ATR a livré le premier de deux ATR 42-600 à Hokkaido Air System Co, Ltd (HAC), une société du groupe JAL. Cette livraison marque la première étape du remplacement de la flotte de Saab 340 de la compagnie.

Cet achat avait été signé en 2018 lors du salon aéronautique de Farnborough (voir actualité).

Tetsu Ohori, Directeur général de HAC a déclaré : "Aujourd'hui est un grand jour pour nous chez Hokkaido Air System, un jour tant attendu qui marque un nouveau chapitre dans notre histoire. Nous avons tellement de touristes qui apprécient la fantastique richesse naturelle d'Hokkaido. En hiver, la nature change de visage pour laisser place à un froid intense et une neige abondante. Même dans des conditions aussi difficiles, cet ATR 42 se révèlera tout à fait performant et nous aidera à faire de nos nouvelles activités un succès. Je me réjouis à l'idée de montrer ce merveilleux appareil au public d'Hokkaido dès que possible."

Stefano Bortoli, Président exécutif d'ATR, a déclaré : "Notre avion est parfaitement adapté au marché japonais. Les passagers japonais, réputés pour exiger le meilleur en matière de confort et d'écoresponsabilité, apprécieront à la fois cet appareil pour ses faibles émissions et pour sa cabine moderne et confortable. Ces atouts, combinés aux performances économiques imbattables de nos appareils et à la nécessité de maintenir une connectivité régionale essentielle au Japon, justifient notre engagement à étendre notre présence dans ce pays."





