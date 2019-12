Hahn Air célèbre ses 20 ans

Article publié le 9 décembre 2019 par David Dagouret

Le spécialiste des services de distributions et expert en billetterie a célébré son 20e anniversaire.

Le spécialiste des services de distribution et expert en billetterie, Hahn Air, a célébré le 20e anniversaire de son activité de billetterie avec presque 80 agences de voyage, tour-opérateurs et partenaires de distribution lors d'un événement à Paris.

Hahn Air était représentée par Kirsten Rehmann, General Director ; Kimberley Long, Vice President of Sales and Agency Distribution ; Dennis Huk, Vice President Global Account Management, ainsi que par Christelle Boutec, Regional Director of Global Account Management, basée à Paris.

Depuis 1999, Hahn Air offre des solutions de distribution aux acteurs du service aérien et s’est imposé comme un des numéros un des experts en billetterie pour les agents de voyage.

A l’occasion de son 20ème anniversaire, Hahn Air a mis en place de nombreuses activités et organisé sept événements dans le monde entier et remercié tous ses partenaires pour leur confiance et leur coopération.

Après avoir accueilli les invités, Christelle Boutec, a déclaré : "Le marché français a toujours fait partie de nos 10 premiers marchés, c’était donc un choix naturel d’organiser une de nos célébrations à Paris avec nos partenaires. Un grand merci à tous les agents de voyages, partenaires GDS, OTA, tour-opérateurs et partenaires qui font confiance à nos solutions. Nous avons passé de nombreuses années de coopération fructueuse et nous attendons avec impatience les 20 prochaines années. Nous ne nous lasserons jamais d'étendre notre réseau de partenaires aériens et notre portefeuille de services."

Kirsten Rehmann, Directrice Générale, a déclaré : "Notre service de billetterie a parcouru un long chemin depuis sa création en 1999. A l’époque nous avons vu une opportunité unique : de nombreuses compagnies aériennes étaient désireuses de vendre des billets en dehors de leurs marchés principaux par l’intermédiaire d'agences de voyage, mais ne pouvaient supporter les coûts de participation aux systèmes de règlement locaux existants sur presque tous les marchés et appelés BSP. Au fil des ans, Hahn Air a rejoint presque tous les BSPs et a établi des connexions avec tous les principaux GDS utilisés par les agents de voyage pour réserver et émettre des billets. Cette infrastructure permet à d'autres compagnies aériennes de vendre leurs vols sur le billet HR-169 de Hahn Air."





