La compagnie chilienne SKY commande des Airbus A321XLR

Article publié le 13 décembre 2019 par David Dagouret

Elle a commandé 10 Airbus A321XLR afin de se développer à l'international.

SKY, opérateur chilien ultra-low-cost, a signé avec Airbus un contrat portant sur 10 A321XLR. Avec ces nouveaux appareils, la compagnie prévoit de développer son réseau international.

Client d'Airbus depuis 2010, SKY est devenu un opérateur tout-Airbus en 2013. Sa flotte composée de 23 appareils de la famille A320 dessert des lignes intérieures et internationales au départ du Chili et à destination de l'Argentine, du Brésil, du Pérou et de l'Uruguay.

Holger Paulmann, CEO de SKY a déclaré : "Cette nouvelle flotte d'appareils nous permettra de développer notre offre de vols internationaux déjà très étendue tout en maintenant notre modèle low-cost aux tarifs très attractifs. Nos passagers profiteront désormais de nouvelles destinations très attrayantes sur les appareils les plus modernes du marché.

Arturo Barreira, Président d'Airbus Latin America a déclaré : "Nous sommes ravis que SKY ait choisi l'A321XLR pour poursuivre l'expansion de sa flotte Airbus. L'A321XLR permettra à SKY de proposer de nouvelles destinations à ses clients comme par exemple des vols directs de Santiago au Chili à Miami aux États-Unis."





