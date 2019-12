Le Burkina Faso commande un Airbus C295

Article publié le 14 décembre 2019 par David Dagouret

Il renforcera les capacités de transport militaire de l'armée de l'air du Burkina Faso.

Le Ministère de la Défense du Burkina Faso a signé une commande ferme portant sur l’acquisition d’un avion de transport militaire C295.

L’armée de l’Air du Burkina Faso renforce ainsi ses capacités de transport, dans le cadre de la loi de programmation militaire 2018-2022, et rejoint la famille des opérateurs de l’Airbus C295.

Bernhard Brenner, Head of Marketing and Sales d’Airbus Defence and Space, a déclaré : "Nous sommes extrêmement fiers de constater qu’avec les commandes de l’Algérie, de l’Égypte, du Ghana, du Mali, de la Côte d’Ivoire, et à présent du Burkina Faso, le C295 est en passe de devenir l’avion de transport tactique de référence pour le 21e siècle en Afrique, où 36 appareils sont actuellement en service."

