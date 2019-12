Qatar Airways inaugure son vol à destination de Gaborone au Botswana

Article publié le 24 décembre 2019 par David Dagouret

La liaison entre Doha et Gaborone sera effectuée à raison de trois vols par semaine en Airbus A350.

Qatar Airways a inauguré le 15 décembre dernier son vol à destination de Gaborone au Botswana. Le vol a été accueilli par Son Excellence M. Slumber Tsogwane, Vice-Président du Botswana et M. Thulagano Segokgo, Ministre des Transports et des Communications.



La compagnie nationale qatarie opérera désormais 3 vols hebdomadaires vers la capitale du Botswana. Elle est la seule compagnie aérienne non africaine à desservir ce pays.



Qatar Airways exploitera ses vols vers le Botswana en Airbus 350-900 configuré en bi-classe dont 36 sièges en Classe Affaires et 247 sièges en Classe Economique.



M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "je suis ravi d'ajouter Gaborone à notre réseau mondial de plus de 160 destinations. Qatar Airways a une forte volonté d’étendre son réseau en Afrique, ainsi cette nouvelle route - notre 23ème destination sur ce continent - est une autre étape vers la réalisation de cet objectif. Nous sommes très fiers d'être la première compagnie aérienne du Moyen-Orient à voler vers le Botswana et nous sommes impatients de faire découvrir ce merveilleux pays à des dizaines de milliers de passagers."



M. Kabo Phutietsile, Directeur Général Intérimaire de l’Autorité de l'Aviation Civile du Botswana, a déclaré : "cette nouvelle ligne de Qatar Airways devrait stimuler l'industrie aéronautique du Botswana et créer des opportunités d'emploi et de transfert de compétences dans le domaine de l’aviation. Cela donne à notre pays l’opportunité d'utiliser et de bénéficier pleinement des récents investissements apportés à l'amélioration des infrastructures. L'arrivée de Qatar Airways stimulera le développement de l’aviation et des industries auxiliaires tout en améliorant la connectivité entre le Botswana et le Qatar. Nous sommes confiants sur les retombées positives de cette activité sur la croissance de l’économie du Botswana."

Les Horaire des vols seront opérés le mercredi, vendredi et dimanche comme suit :



Doha > Gaborone (Vol QR1377)

Départ de Doha à 06h55 – Arrivée à Gaborone à 16h50



Gaborone > Doha Vol (QR1378)

Départ de Gaborone à 18h35 – Arrivée à Doha à 06h45 (J+1)

