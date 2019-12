Qatar présente une nouvelle vidéo de consignes de sécurité

Article publié le 9 décembre 2019 par David Dagouret

Les footballeurs Neymar Jr., Robert Lewandowski et Cafu présentent les procédures de sécurité aux passagers.

Qatar Airways a lancé une nouvelle vidéo des consignes de sécurité à bord des ses appareils. La compagnie qatarie s’est inspirée d'un briefing d’un entraîneur de foot à son équipe avant un match.

Le film met en scène le footballeur brésilien du PSG Neymar Jr., le joueur du FC Bayern Munich, Robert Lewandowski et Cafu, joueur de l'AS Roma.

Mme Salam Al Shawa, Vice-présidente Marketing et Communications de Qatar Airways, a déclaré : "La sécurité est une priorité pour Qatar Airways et il est important que tous nos passagers, y compris les voyageurs les plus fréquents, aient connaissance de nos consignes de sécurité. Le concept merveilleusement créatif de 180 Kingsday captera l’attention de nos passagers à travers une vidéo décalée et amusante qui annonce le divertissement en vol. Le niveau de qualité et d'attention portée aux détails de cette vidéo est extra-ordinaire et je suis sûre que le contenu informera et amusera nos passagers de tous âges et toutes nationalités."

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo :

