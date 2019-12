Safran annonce la certification EASA de l’Aneto-1K

Article publié le 16 décembre 2019 par David Dagouret

Il s'agit du moteur de l'hélicoptère AW189K de Leonardo.

Safran Helicopter Engines a reçu de l’EASA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne) le certificat de type du moteur Aneto-1K, qui équipe l’hélicoptère AW189K de Leonardo. La famille Aneto est destinée à motoriser les hélicoptères super-medium et lourds et couvre une gamme de puissance allant de 2500 à 3000 shp. L’Aneto-1K est le premier modèle d’Aneto, et sa puissance est de 2500 shp. L’AW189K a réalisé son premier vol en mars 2017.

Christian Caneilles, Chef des programmes de moteurs pour hélicoptères lourds chez Safran Helicopter Engines a déclaré : "Cette certification est une étape très importante pour le programme Aneto, la meilleure solution de propulsion sur le marché des hélicoptères super-medium et lourds. Elle confirme le haut niveau de performance démontré par le moteur durant son développement. Après une campagne d’essais intensive de plus de 5000 heures au sol et en vol, l’Aneto-1K est maintenant prêt pour sa mise en service sur l’AW189K."





