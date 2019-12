SAS reçoit son premier A350XWB

Article publié le 2 décembre 2019 par David Dagouret

Le 28 novembre 2019, Airbus a livré le premier des huit A350 commandés par la compagnie scandinave.

La compagnie SAS a pris livraison, le 28 novembre dernier, de son premier Airbus A350-900 lors d'une cérémonie à Toulouse. La compagnie scandinave a commandé huit exemplaires de l'A350-900 et la cabine de cet appareil est configurée en trois classes avec 40 sièges en classe business, 32 en classe premium (SAS Club) et 228 sièges en classe économique (SAS GO).

Ce premier Airbus A350-900 arbore les nouvelles couleurs de la compagnie, il est immatriculé SE-RSA, msn 358 et a été baptisé "Ingererd Viking". Dès le 28 janvier 2020, SAS déploiera ce premier A350 sur sa liaison long-courrier entre Copenhague et Chicago.

SAS exploite actuellement 68 appareils Airbus, 51 Airbus de la famille A320, neuf A330 et sept A340. Elle possède également dans sa flotte près de 55 Boeing 737, six ATR 72 et 25 Bombardier CRJ .

