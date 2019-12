SunExpress s'engage pour l'environnement

Article publié le 14 décembre 2019 par David Dagouret

La compagnie a planté 100 000 m2 de nouvelle forêt à Ankara.

La compagnie SunExpress a mis en œuvre depuis un certain temps de nombreuses initiatives afin de protéger l'environnement. Outre les mesures relatives à la flotte ainsi qu’à bord telles que les économies de plastique, les équipes de SunExpress Green Alliance dépêcheront également du personnel afin de soutenir les projets de protection de l'environnement sur le site de chaque base aérienne. Ainsi, la joint-venture entre Lufthansa et Turkish Airlines poursuit toujours son chemin vers davantage de durabilité et répond au débat sur le climat qui se poursuit non pas par des mots, mais par des actions concrètes.

L’équipe de Green Alliance à Ankara a franchi un cap vert en octobre. Là-bas, avec la direction des forêts locales au pied de la Kartaltepe, une forêt entièrement nouvelle a été créée avec 10 000 plants couvrant 100 000 m2. Dans la lignée du 30ème anniversaire de la compagnie aérienne, elle a été baptisée "SunExpress Jubilee Forest" et a été officiellement inaugurée lors d'une cérémonie festive. De même, à Izmir, où 500 hectares de bois ont été détruits par des incendies au cours de l'été, SunExpress prévoit de planter une forêt pour le reboisement l'année prochaine. L’objectif de la SunExpress Green Alliance est de mettre en œuvre chaque année un projet comparable au sein de l’une des bases de la compagnie aérienne.

Depuis le 1er novembre, SunExpress est passé progressivement du plastique aux matériaux plus durables. Concrètement, cela signifie qu’à partir du 15 décembre la compagnie aérienne se débarrasse complètement des gobelets et des pailles en plastique à bord, et à partir de janvier 2020, les agitateurs en plastique seront également remplacés par des alternatives écologiques en bois. SunExpress économisera ainsi près de 10 millions d'articles en plastique au cours de la prochaine année.

Peter Glade, Directeur commercial de SunExpress a déclaré : "SunExpress a toujours excellé en apportant des modifications, au lieu de parler d’elles. Cela s’applique aux nombreuses innovations que nous avons mises en œuvre au cours des dernières années, ainsi qu’au développement durable. En tant que compagnie aérienne, nous estimons clairement qu'il est de notre responsabilité de contribuer à la protection du climat et nous continuerons sur cette voie avec constance."





