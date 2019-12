Transavia France annonce ses 14 premières destinations au départ de Montpellier

Article publié le 9 décembre 2019 par David Dagouret

Dès le 3 avril 2020, la compagnie low-cost d'Air France-KLM desservira des villes au Portugal, Espagne, Grèce, Italie, Maroc et Tunisie.

Transavia France, la compagnie low-cost du groupe Air France – KLM, a dévoilé ses 14 premières destinations au départ de Montpellier. A partir du 3 avril 2020, elle sera la seule compagnie low-cost à posséder une base à Montpellier.

Grâce aux deux avions basés à l’aéroport de Montpellier, Transavia desservira à partir du 3 avril 2020, 14 nouvelles destinations :

Portugal

Lisbonne : 3 vols par semaine à partir de 39€, 1er vol le 5 avril 2020

Faro : 2 vols par semaine à partir de 34€, 1er vol le 3 avril 2020

Espagne :

Madrid : 3 vols par semaine à partir de 34€, 1er vol le 5 avril 2020

Séville : 2 vols par semaine à partir de 39€, 1er vol le 5 avril 2020

Palma : 2 vols par semaine à partir de 29€, 1er vol le 5 avril 2020

Grèce :

Athènes : 2 vols par semaine à partir de 60€, 1er vol le 4 avril 2020

Héraklion : 2 vols par semaine à partir de 70€, 1er vol le 3 avril 2020

Italie

Rome : 2 vols par semaine à partir de 29€, 1er vol le 5 avril 2020

Palerme : 2 vols par semaine à partir de 34€, 1er vol le 3 avril 2020

Maroc

Marrakech : 2 vols par semaine à partir de 54€, 1er vol le 3 avril 2020

Agadir : 2 vols par semaine à partir de 44 €, 1er vol le 20 juin 2020

Oujda : 2 vols par semaine à partir de 44€, 1er vol le 27 juin 2020

Tunisie

Tunis : 3 vols par semaine à partir de 54€, 1er vol le 5 avril 2020

Djerba : 2 vols par semaine à partir de 54€, 1er vol le 13 juin 2020

Ces destinations s’ajoutent à la ligne Montpellier – Rotterdam opérée par Transavia Pays-Bas.

Nathalie Stubler, Président Directrice Générale de Transavia France, déclare : "nous avons été impressionnés par l’accueil chaleureux que nous avons reçu lors de l’annonce de l’ouverture de la base de Montpellier. Nous étions impatients de dévoiler ces premières destinations au départ de Montpellier. Le programme que nous présentons va permettre à la fois de répondre à une demande très forte des habitants d’avoir accès à une offre low-cost depuis l’aéroport de Montpellier mais aussi de participer à l’attractivité du territoire en accueillant de nouveaux touristes. Le compte à rebours est maintenant lancé : dans 4 mois, le premier vol Transavia décollera de l’aéroport de Montpellier."

Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’aéroport de Montpellier, a quant à lui déclaré : "il faut bien prendre la mesure de ce qui se produit actuellement pour l’Aéroport Montpellier Méditerranée bien sûr, mais aussi et surtout pour l’aire urbaine de Montpellier, l’Est de la région Occitanie et l’Ouest de la région Paca. 14 destinations nouvelles, presque toutes exclusives, vont être opérées dès le printemps 2020. Nombre d’entre elles étaient souhaitées, voire revendiquées avec force, par des habitants, des associations, des entreprises ou des collectivités. C’est une immense joie de pouvoir satisfaire ces attentes. Au-delà, même si ces lignes s’adressent en premier lieu aux voyageurs de notre territoire, un nombre considérable de touristes supplémentaires vont découvrir notre magnifique destination. Cette révolution bleu-blanc-vert a été rendue possible par la qualité des échanges avec les équipes de Transavia, et la confiance dont a bien voulu nous honorer Nathalie Stubler, sa Présidente. Grâce à cette offre, maintenant, je dis aux habitants de cette région : partez de chez vous !".

