VINCI Airports célèbre les 15 ans de la concession des aéroports Grenoble Alpes Isère et Chambéry Savoie Mont Blanc

Article publié le 17 décembre 2019

Il s'agit des premiers aéroports français à avoir rejoint le réseau VINCI Airports.

A l’occasion du lancement de la saison hiver 2019/2020, VINCI Airports célèbre les 15 ans de concession de ses deux aéroports alpins, premiers aéroports français à avoir rejoint le réseau VINCI Airports.

En 15 ans, l’aéroport de Grenoble a fortement développé sa connectivité avec aujourd’hui 19 destinations desservies par des vols réguliers contre 1 en 2004. Avec 24 tour-opérateurs partenaires en 2020, soit 12 fois plus qu’en 2004, l’aéroport s’est spécialisé avec succès dans le marché du ski et accueille chaque année 350 000 passagers. Sur le plan opérationnel, l’aéroport de Grenoble accueille chaque hiver un afflux important durant les week-ends, avec un record de 22 000 passagers dont 15 000 sur la seule journée du samedi.

L’aéroport de Chambéry a réussi à gagner sa place de porte d’entrée des Alpes : avec 9 destinations régulières en 2019 contre 3 en 2004, il accueille chaque hiver plus de 200 000 passagers. Il se positionne par ailleurs au 3ème rang des aéroports français pour l’aviation d’affaires en hiver (après Le Bourget et Nice).

Sur les deux plateformes, l’aérogare principale a été rénovée et le parcours client repensé, afin d’améliorer la gestion des flux de passagers. De nouveaux services ont été mis en place : Wi-Fi gratuit et illimité, bornes de satisfaction clients, nouveaux commerces mettant en valeur les spécialités locales. Les terminaux d’affaires ont été rénovés et le label dédié « VINCI Airports Executive Handling »

Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et président de VINCI Airports, a déclaré : "L’aéroport de Grenoble est le 1er aéroport à avoir rejoint notre réseau en France en janvier 2004, suivi de quelques mois par celui de Chambéry. Depuis, VINCI Airports est devenu le 1er opérateur aéroportuaire privé au monde. Les aéroports de Grenoble et Chambéry sont des plates-formes exceptionnelles en termes d’apprentissage pour nos équipes, du fait de leur saisonnalité, de la variété de leur trafic mais aussi de leur capacité d’adaptation permanente aux conditions hivernales extrêmes. De nombreux collaborateurs VINCI Airports y ont été formés avant de poursuivre leur carrière au sein du réseau VINCI Airports en France et à l’international."

