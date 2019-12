Vueling et American Airlines concluent un accord de partage de code

Article publié le 24 décembre 2019 par David Dagouret

Cet accord contribuera au renforcement du service de l’Atlantic Joint Business, en permettant dans un premier temps à American Airlines d’avoir un meilleur accès aux villes de Florence et Séville.

Vueling Airlines, compagnie aérienne du groupe IAG, a annoncé avoir conclu un nouvel accord de partage de code avec American Airlines, qui leur permettra de commercialiser des billets pour des vols assurés par la compagnie partenaire. Cet accord contribue également au renforcement du service de l’Atlantic Joint Business, qui comprends déjà British Airways et Iberia parmi ses membres, des compagnies appartenant elles aussi au groupe IAG.



L’accord initial prévoit l’exploitation des liaisons au départ de New-York (aéroport JFK), ainsi qu’au départ de Miami. Les billets sont disponibles à la vente depuis le 16 décembre, et le vol inaugural prévu pour le 23 janvier, date à laquelle Vueling reliera Florence (FLR) et Séville (SVQ) aux lignes actuellement exploitées par American Airlines à New York (JFK) et Miami (MIA). Les possibilités de correspondance seront étendues à d'autres liaisons exploitées par American Airlines au cours de l'été prochain, notamment à Charlotte (CLT), Chicago (ORD) et Philadelphie (PHL).



Nick Ashton, Responsables des partenariats chez Vueling, a déclaré : "ce partage de code témoigne de la confiance d’American Airlines à contribuer au renforcement du réseau desservit par notre hub de Barcelone. Cet accord atteste aussi de la grande confiance que les compagnies historiques accordent à la capacité de Vueling de fournir à leur clientèle un accès à notre vaste réseaux Européen. Nous nous réjouissons de cette étroite collaboration avec American Airlines, qui permettra de faire évoluer notre partenariat, et de répondre aux souhaits de leurs clients. Par ailleurs, nous sommes ravis de pouvoir participer au renforcement de l’offre proposée par l’Atlantic Joint Business, conjointement avec American Airlines et nos autres partenaires IAG."





