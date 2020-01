2019, année faste pour l'Aéroport de Marseille Provence

Article publié le 17 janvier 2020 par David Dagouret

La barre des 10 millions de passagers accueillis à l'aéroport a été dépassée pour la première fois l'année dernière.

L'année 2019 a été une année faste, pour l'aéroport de Marseille Provence (AMP) avec un bilan plus que positif. Pour la première fois, la barre symbolique des 10 millions de passagers accueillis à l'aéroport de Marseille a été dépassée. En effet, c'est exactement 10 151 743 passagers qui ont empruntés l’aéroport de Marseille Provence en 2019 soit une augmentation de 8,1 % par rapport à l'année 2018.

L’activité cargo est également en augmentation, car près de 60 000 tonnes de frets ont été traités en 2019, soit une augmentation de 5,3 % par rapport à l'année précédente.

Sur le plan financier, AMP a également connu une très bonne année 2019 avec un chiffre d'affaires qui s'est établi à 158,5 millions d'euros soit une augmentation de 7 % par rapport à 2018.

Concernant les lignes aériennes, AMP a ouvert près de 30 lignes régulières en 2019 et prévoit pour l’été 2020, 17 nouvelles lignes à savoir : Alghero, Antalya, Athènes, Castellon, Catane, Copenhague, Dakar, Dublin, Essaouira, Koutaïssi, La Canée, Londres Southend, Milan Bergame, Olbia, Sofia, Tel Aviv et Vienne.

Au total, ce sont 124 destinations et 158 lignes régulières qui sont prévues à ce jour pour l’année 2020.

AMP a précisé que la faillite d'Aigle Azur avait eu un impacte sur le trafic de l'aéroport notamment sur des liaisons vers l'Algérie. La disparition de la compagnie française aurait représenté une diminution de près de 90 000 passagers entre septembre 2019 et fin 2019. Les dirigeants d'AMP n'ont pas précisé qu'elles étaient les compagnies intéressées par les créneaux d'Aigle Azur à Marseille, mais ils ont précisé que cinq à six compagnies avaient fait des offres.

Philippe BERNAND, Président du Directoire d’Aéroport Marseille Provence a déclaré : "cette année est une nouvelle fois marquée par de très belles performances, fruit d’une gestion rigoureuse et du développement de notre activité aérienne. Cette dynamique de croissance s’accompagne d’un engagement fort sur les plans sociétal et environnemental, pour inscrire l’aéroport dans une dynamique de croissance durable. Nous n’entendons pas nous arrêter là, preuve en est la réalisation de différents projets et d’infrastructures éco-responsables. A ne pas en douter : Aéroport Marseille Provence est un acteur engagé !"





