Aegean Airlines : nouveau record de trafic 2019

La compagnie grecque a transporté près de 15 millions de passagers en 2019.

Aegean Airlines a annoncé ses résultats de trafic pour l'année 2019. La compagnie grecque a enregistré un nouveau record de trafic passagers, atteignant le seuil de 15 millions de passagers, soit une augmentation de 7% du trafic total de passagers par rapport à 2018. Plus précisément, Aegean Airlines et Olympic Air ont transporté 14,99 millions de passagers en 2019, près de 1 million de plus que l'année précédente, offrant 17,85 millions de sièges au total.

Le réseau international a transporté 8,7 millions de passagers, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2018. Cette augmentation se retrouve à la fois depuis le hub d'Athènes (+ 11 %) ainsi que sur les vols opérés sur les bases régionales de Thessalonique, Héraklion, La Canée, Rhodes et Kalamata (+ 8 %).

Le trafic domestique a également enregistré une augmentation de 3%.

Dimitris Gerogiannis, CEO de Aegean Airlines, a déclaré : "nous avons réalisé une croissance totale de 7% de notre trafic passager dont 11% sur le trafic international. Cela s’explique notamment par l’augmentation de notre capacité de remplissage au début et à la fin de la haute-saison. Nous poursuiverons nos investissements dans l'extension de la saison touristique tout en continuant à offrir des services de qualité à nos passagers en accord avec notre volonté de développement et de croissance durables, à la fois pour l'entreprise, l'industrie du tourisme et le pays."

