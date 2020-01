Aer Lingus dévoile ses nouveaux uniformes

Article publié le 16 janvier 2020 par David Dagouret

Ces nouveaux uniformes ont été dessinés par la styliste irlandaise, Louise Kennedy, qui avait déjà créé les uniformes actuels datant de 1998.

Les nouveaux uniformes d'Aer Lingus arborent toujours le vert emblématique de la compagnie au travers de la nouvelle teinte «Kenmare Green», ainsi qu’une plus grande inclusion de bleu marine, intitulé «Midnight».

Au total, 25 vêtements ont été redessinés. En plus de l’ajout de pantalons pour les femmes et de robes, des changements ont été apportés à l’uniforme actuel dont de nouveaux modèles de vestes et de manteaux pour les hommes ainsi que des t-shirts et chemises faciles à entretenir pour tous les membres de l’équipage. Pour plus de confort, les matières des vêtements sont souples et conçus pour s’adapter à toutes les morphologies. Le nouvel uniforme est le résultat de deux années de collaboration intensive entre les équipes d’Aer Lingus et Louise Kennedy mêlée à un travail de recherche mené à Dublin, Londres, New York et Paris.

Sean Doyle, CEO d’Aer Lingus, a déclaré : l'’engagement principal de nos clients à l’égard de notre marque est lié à notre équipage de 4 000 personnels de cabine et au sol. Ainsi, notre uniforme incarne qui nous sommes en tant que compagnie aérienne. À l’instar de notre logo et de notre livrée, notre nouvel uniforme doit refléter la compagnie aérienne internationale moderne qu’est Aer Lingus aujourd’hui, tout en veillant à ce que notre identité unique soit conservée et que nos valeurs soient reflétées. Louise Kennedy a transmis cela au travers des uniformes que nous dévoilons aujourd’hui. Il s'agit de la dernière étape d’un processus qui a nécessité plus de 500 points de révisions au cours des 12 derniers mois. "

La créatrice irlandaise Louise Kennedy a déclaré : "nous avons été honorés d’être choisis pour concevoir le nouvel uniforme d’Aer Lingus. Le brief de la compagnie aérienne était très clair et nous étions confiants sur le fait de pouvoir présenter une collection capsule moderne et élégante qui perdurera plusieurs années. Les résultats sont le reflet de l’important engagement et de la contribution des membres d’équipage au sol et de cabine. Au cours des deux dernières années, nous avons pu compter sur le soutien sans faille d’Aer Lingus afin de rester fidèles à nos conceptions, permettant un plus large éventail de modèles et l’utilisation de tissus novateurs."





