Air Austral supprime les plastiques de ses avions

La compagnie aérienne française a précisé sa stratégie de suppression du plastique à bord de ses avions.

Air Austral a fait le choix d’anticiper la loi pour la protection de l’environnement obligeant les compagnies aériennes à supprimer certains plastiques à usage unique, et ce à compter du mois de juillet 2021. Elle a procédé au recensement des articles composés de plastique proposés à bord de ses avions et a porté une réflexion dans le but de leur chercher des solutions de substitution.

Air Austral propose ainsi depuis la fin du mois de décembre 2019 des alternatives à savoir :

2,3 millions gobelets en plastique par an, seront remplacés par des gobelets en carton.

500 000 tasses en plastique par an pour le petit-déjeuner, seront remplacées par des gobelets en carton pour boissons chaudes.

1 million de cuillères par an pour le petit-déjeuner, seront remplacées par une petite cuillère en bois.

D’autres articles, considérés comme "tolérés" seront également remplacés :

Les trousses de voyage Club Austral, Confort et Loisirs :

Le sachet d’emballage plastique individuel de ces trousses a été remplacé par un sachet en plastique végétal biodégradable (changement au 1er trimestre 2020 pour les trousses des classes haute contribution Club Austral et Confort).

Les composants en plastique à usage unique (brosse à dents, peigne, kleenex …) ont été remplacés par du bois ou du plastique végétal.

Les trousses Loisirs sont désormais en matière rPET (plastique recyclé et recyclable) et emballées dans un sachet en plastique végétal.

Divers articles de bord (avions cadeau, kits BB, casques individuels…) actuellement emballés individuellement dans un sachet plastique sont conditionnés dans un sachet en matière plastique végétal biodégradable.

