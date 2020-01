Air Caraïbes nomme une nouvelle directrice des ventes Europe

Article publié le 9 janvier 2020 par David Dagouret

La compagnie antillaise a annoncé la nomination de Stéphanie Bouchara à ce poste.

Air Caraïbes, compagnie aérienne antillaise a annoncé la nomination de Stéphanie Bouchara au poste de Directrice des Ventes Europe à compter du 6 janvier 2020. Elle rejoint la direction commerciale d’Air Caraïbes et rapportera directement à Edmond Richard, Directeur Général délégué de la compagnie.

Stéphanie Bouchara a consacré l’intégralité de sa carrière au domaine de l’industrie aérienne et a accompagné des compagnies françaises et internationales en tant que responsable des ventes. Elle a collaboré pendant près de 10 ans avec American Airlines à l’implémentation de la stratégie commerciale. Depuis 2013, elle occupait le poste de Directrice des Ventes Vols réguliers chez XL Airways.

Edmond Richard, Directeur Général délégué a déclaré : "je suis particulièrement heureux que Stéphanie Bouchara rejoigne notre Direction Commerciale. Stéphanie est une professionnelle reconnue dans le domaine de l’aérien : elle connaît nos clients et nos marchés et pourra ainsi mettre son expertise au service de nos ambitions et développer de façon substantielle les ventes sur le marché français et européen."

